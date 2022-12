SPORTFACE.IT

Questa mattina, come scrive l'agenzia Italpress ,Sabatini , ex dirigente tra le altre di Roma , Inter, Sampdoria, Bologna e Salernitana, è intervenuto nell'aula magna del Centro Tecnico Federale per parlare agli allievi delle proprie ...... Valerio Cardini, Davide Casparrini, Andrea Colombino, Francesco Conti, Daniele Corazza, Marco Cozzuto, Walterfrancesco Pio Crea, Aniello Cutolo, Stefano D'apice, Antonio De Luca,Pio Doronzo, ... Figc, Walter Sabatini docente d'eccezione al corso per ds di Coverciano Questa mattina, come scrive l’agenzia Italpress, Walter Sabatini, ex dirigente tra le altre di Roma, Inter, Sampdoria, Bologna e Salernitana, è intervenuto nell'aula magna del Centro Tecnico Federale ...Questa mattina Walter Sabatini, ex dirigente di Lazio, Palermo, Roma, Inteer, Sampdoria, Bologna e Salernitana, è intervenuto nell'aula magna del Centro Tecnico Federale per parlare agli allievi delle ...