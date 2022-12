F1 | Carlos Sainz | “Orgoglioso del mio cammino | l’anno in cui ho imparato di più dal mio esordio”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Siamo ormai in direzione festività natalizie e, per parafrasare un termine della Formula Uno, ci stiamo avvicinando ad esse con il DRS spalancato. Momento ideale, quindi, per fare il bilancio della stagione appena andata in archivio. In questo caso è stata la volta didi analizzare quanto accaduto nei 22 appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2022. Lo spagnolo, al suo secondo anno all’interno del team di Maranello, ha iniziato il suo percorso con qualche difficoltà di troppo, tra errori, un pizzico di sfortuna e, soprattutto, un feeling con la sua F1-75 che ha davvero fatto fatica a sbocciare. Quando la chimica si è finalmente creata, però, il nativo di Madrid ha fatto vedere il suo reale valore, collezionando anche il primo successo della sua carriera a Silverstone. In una lunga intervista a DAZN il ferrarista ha raccontato le sue ...

