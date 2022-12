Dal Pino | «Io portai i fondi alla Serie A indebitata | ma non li vollero E la cena segreta…»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Mancava Paolo Dal. Mentre l’attuale gotha del calcio italiano si autorappresenta al Salone d’Onore del Coni sparpagliando la solita melassa retorica sugli scandali in corso, l’ex Presidente della Lega diA era sparito dai radar. Erano mesi che non parlava, dalle dimissioni. Lo hanno intervistato a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, e si vede che Dalci ha messo un po’ a riprendersi dal trauma. E’ tornato a fare quel che sapeva, il bravo manager. Di quella parentesi della sua vita dice di “ricorda solo le cose costruttive e belle”. Una memoria selettiva che però non gli impedisce di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, con eleganza. “Quando arrivai in Lega provai ad applicare metodologie aziendali. Quando accettai mi erano chiari i temi fondamentali: quello era un sistema indebitato che aveva bisogno di ...

