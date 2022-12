Covid | Gimbe | la circolazione è sottostimata almeno del 50%

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Il numero dei nuovi casi settimanali non è più un indicatore affidabile dellavirale,del 50% sia per l’utilizzo diffuso di tamponi ‘fai da te’ sia per il mancato testing di persone asintomatiche o paucisintomatiche”. È quanto ha detto il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, commentando il monitoraggio indipendente della Fondazione sull’andamento dei contagi da-19 tra il 25 novembre e il 1° dicembre. Secondoil numero dei nuovi casi settimanali non è più un indicatore affidabile delladel-19 “Infatti, a partire da fine settembre – ha aggiunto il presidente di-, il tasso di ospedalizzazione sul totale dei positivi è raddoppiato sia per l’area ...

