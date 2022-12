Arezzo | stop ai funerali della bimba nata dalla mamma in coma dopo un infarto | la rabbia del padre

commenta Adsono stati sospesi i funerali di Caterina, la bimba di due anni morta i primi di dicembre dopo aver riportato conseguenze gravissime dalla nascita: durante l'ottavo mese di gravidanza la mamma ...Nella serata di venerdì Gabriele Succi, il papà della bambina, si è visto portare via la salma della figlia dalla cappella di Alberoro, comune in provincia di, mentre si trovava esposta per la ...Ad Alberoro (Arezzo) le autorità hanno bloccato i funerali della bimba nata dalla mamma in coma per un infarto il 23 luglio 2020: la piccola Caterina era morta i primi di dicembre dopo aver riportato ...La procura blocca i funerali della piccola Caterina. Era venuta alla luce due anni fa con gravi problemi neurologici ...