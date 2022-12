(Di lunedì 5 dicembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Partiamo dai numeri, perché da soli già spiegano abbastanza. Nelle prime 15 giornate di Serie A, fino cioè alla sosta per il Mondiale, 124 giocatori sono stati vittime di un infortunio muscolare. E, ..."Amici",allievi "raccomandati". Se una teoria del genere venisse confermata, dovremmo dare ... Il mondo del lavoro,noi, insegna. Caso Angelina Mango a parte, alcuni telespettatori si sono ... Ahi, troppi infortuni muscolari in Serie A. Ma l'Europa non sta meglio