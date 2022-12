(Di lunedì 5 dicembre 2022) di Alessio Andreoli Sono un assiduo frequentatore del forum del fattoquotidiano.it. Tra i vari argomenti, ultimamente sotto la spinta del compagno amico di navigazione Gaetano, è emersa prepotente l’/cartaper uno, con i suoi 17 goal o obiettivi. Ho voluto approfondire e sono andato sul sito Un.org, poi sul sito Asvis– Alleanza Italiana per lo. Ho aperto le finestre di ogni singolo obiettivo e ho trovato meravigliose descrizioni di come dovrebbe essere una società civile, di come dovrebbe svilupparsi. Nel dedicarmi a queste letture mi sono ritrovato a pensare: ma(che io sappia) ha nel suo...

Il Fatto Quotidiano

... tra le quali spicca il contrasto ai cambiamenti climatici e il raggiungimento degli obiettivi dell'per lo Sviluppo sostenibile". "In questa Giornata, esprimo a coloro che offrono la loro ...... tra le quali spicca il contrasto ai cambiamenti climatici e il raggiungimento degli obiettivi dell'per lo Sviluppo Sostenibile. In questa Giornata, esprimo a coloro che offrono la loro ... Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: perché nessun partito la contempla nel proprio statuto È l’ultima nata in casa Eni che incuba, costruisce e scala le tecnologie per lanciare nuove imprese ad alto contenuto innovativo.Il 5 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del suolo: un modo per ricordare quanto è fondamentale preservare la Terra.