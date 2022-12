Ucraina news | emergenza blackout nella regione di Kiev Colpito carcere di Kherson

RaiNews

"Mi sembra che ora le tattiche della Russia siano leggermente cambiate: stanno aspettando che la temperatura scenda a meno dieci gradi e solo allora vogliono sferrare il colpo più duro all'. ...Innalzata bandiera di Kiev sulla riva sinistra di Kherson, ma i russi hanno continuato a bombardare. Il Consiglio Ue approva il price cap sul petrolio ... Zelensky: i russi vogliono sfruttare l'inverno contro di noi ma sopravvivremo - Ministro difesa Lettonia: Macron è caduto "nella trappola di Mosca" - Ministro difesa Lettonia: Macron è caduto "nella trappola di Mosca" Le truppe russe sono tornate a sferrare pesanti attacchi nelle regioni di Donetsk e Luhansk nel Donbass. Lo Stato maggiore delle forze ucraine ha ...Sta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di ag ...