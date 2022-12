Scontro tra due auto a Trescore | 5 persone coinvolte | arriva l’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 dicembre 2022)Balneario. Cinquesono rimastein un incidente nella serata di domenica aBalneario. Duemobili si sono scontrate in via Fratelli Cervi, all’altezza del civico 1, intorno alle 17.30. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, i due veicoli si sono urtati in modo molto violento. Subito sono stati chiamati i soccorsi: la via Nazionale è stata chiusa fino all’incrocio con la caserma per consentire aldi atterrare. Sul posto, oltre all’elicottero, anche tre ambulanze e un’medica. Seguono aggiornamenti.