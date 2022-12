Sci alpino | super-G maschile Beaver Creek 2022 oggi in tv | programma | orari e tv

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il, glie la diretta tv del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Dopo la discesa di ieri, gli atleti tornano in pista per la seconda e ultima gara sulle nevi statunitensi. Tra gli azzurri impegnati ci saranno Dominik Paris, Christoph Innerhofer, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, e Mattia Casse. Appuntamento questa sera, domenica 4 dicembre, alle ore 18 italiane. SEGUI LA DIRETTA LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

È iniziata la stagione dello, con tutte le principali stazioni turistiche dell'arcoaperte, almeno parzialmente. C'è chi ha messo in moto gli impianti già il 26 novembre, in vista della "prova del fuoco" che sarà il ...Il programma, gli orari e la diretta tv del super - G maschile di Beaver Creek, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo la discesa di ieri, gli atleti tornano in pista per la seconda e ultima gara sulle nevi statunitensi. Tra gli azzurri impegnati ci saranno Dominik Paris, Christoph Innerhofer, ...La sciatrice azzurra Sofia Goggia ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della discesa libera a Lake Louise ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...