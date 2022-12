Rsa | aumento delle rette del 12% al giorno | “Chi se lo può permettere?”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice che segnala significativi aumenti nelledella RSA dove alloggia suo padre. Domandando chi se lo possa, pone interessanti interrogativi sul presente e sul futuro. Buon, Mio papà effetto da una malattia progressiva invalidante dal 2004, ha avuto un badante per quasi 5 anni, ma ne abbiamo cambiati diversi prima di trovare la persona giusta, è pur sempre un estraneo che vive nella propria casa in modo permanente e se ne va solo al fine-settimana. Vogliamo parlare dei badanti del fine-settimana? Ogni fine-settimana uno diverso, con esigenze diverse, richieste diverse, abitudine diverse. Chi arrivava e prendeva l’occasione per farsi il bucato della settimana in casa di mio papà, chi se ne andava con qualcosa che sbadatamente aveva fatto suo. Un via vai di persone che ...