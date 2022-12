Roma | giovane pusher vede la Volante e prova a dileguarsi nel traffico | nel suo box armi e droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 dicembre 2022) La Polizia ha arrestato un 18enne per detenzione di. È stato nel corso di controlli che gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, hanno notato in via Casilina, all’altezza dell’ incrocio con via di Tor Vergata, un ciclomotore con a bordo unche, alla vista della, ha accelerato cercando di confondersi nel flusso delle macchine. Un tentativo di allontanarsi per sottrarsi al controllo che insospettito i poliziotti che hanno inseguito e fermato il ragazzo, un 18enneno. La Polizia trova una chiave sospetta Nel corso degli accertamenti sulgli agenti non hanno notato nulla di particolare, ma è stato il rinvenimento della chiave di un box a provocare curiosità nel personale di Polizia intervenuto. Il ragazzo non ha saputo dare ...