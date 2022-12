Gazzetta del Sud

La Francia di Kylian Mbappè , campione 2018, affronta la Polonia di Robert Lewandowski con tutta la pressione della prima partita a eliminazione diretta, negli ottavi di finale della Coppa del Mondo ...È già iniziata la fase a eliminazione diretta dei, ottavi di finale al via sabato e pronti a regalare nuovi verdetti nella giornata di ... allo stadio Al - Bayt,all' Inghilterra ancora ... Mondiali, tocca a Mbappè: oggi la Francia contro la Polonia di Lewandowski Olanda ed Argentina sono le prime squadre qualificate ai quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022 dopo aver battuto Usa (3-1) e Australia (2-1).Proseguono gli ottavi di finale in Qatar: alle 16 c'è la Francia campione del mondo in carica, che affronta la Polonia degli 'italiani' allo stadio Al-Thumama. In serata tocca all'Inghilterra, ancora ...