Mondiali in Qatar | ormai il calcio è in sala di rianimazione

(Di domenica 4 dicembre 2022) Davanti alla mia abituale edicola dei giornali incontro un signore di mezz’età che non conosco. Nota che il mio sguardo è caduto sulla testata sportiva che ha appena acquistato e mi dice: “ilè indi”. E tra me e me penso che il giocattolo siadefinitivamente rotto; una morte annunciata nella penisola arabica, da dove ci giunge un’overdose di immagini televisive a celebrazione apologetica degli orripilanti Campionati2022. Il cui primo becchino ha la faccia proterva, da opaco burocrate Cominform, di Gianni Infantino; l’avvocato svizzero con passaporto italiano che presiede dal 2016 la Fifa (supremo board del capitale pallonaro) e persegue l’obiettivo di azzerare negli stadi ogni presa di posizione che possa disturbare ...

In porta conferma per Szczesny tra i migliori di questo Mondiale in. Probabili formazioni e ... "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "......la prima pagina alla vittoria dell'Argentina contro l'Australia negli ottavi di finale di... continuano a tenere banco iin corso. Il quotidiano argentino 'Olè' apre con un ...Francia-Polonia si gioca oggi, domenica 4 dicembre 2022 alle ore 16 per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Il gioco inizia a farsi duro e i giganti francesci e quelli polacchi ...La millesima partita internazionale nella storia della Nazionale non si svolgerà come sperato nelle semifinali dei Mondiali del 14 dicembre all’Al-Bayt Stadium di Al-Khor. Invece, l’arena nel deserto ...