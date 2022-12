LIVE – Biathlon | inseguimento femminile Kontiolahti 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Latestuale dell’di, prima tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Ultima gara sulle nevi finlandesi anche per le donne, che torneranno in pista a partire dalle ore 14.15. Per l’Italia saranno al via Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14:32 – Le cinque in testa alla gara proseguono con il loro ritmo mentre ci si avvia al terzo poligono. Elvira Oeberg prova la rimonta, è già tornata in sesta posizione. 14:31 – Bene Rebecca Passler in 22^posizione e Comola 27esima. Molto indietro ...