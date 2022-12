Globalist.it

Inna svolta verso un allentamento delle misure oscurantiste e liberticide o cosa Al momento è ancora presto per capire il significato. L'ha abolito la polizia morale , la forza che controllava l'abbigliamento delle persone e arrestava soprattutto le donne che non si coprivano secondo i codici dettati dal regime della Repubblica ...... che per primi al mondo i loro antenati hanno vistola pena di morte. Un altro motivo per ... 1 in Arabia Saudita, 8 in Egitto, 14 in, 1 negli Stati Uniti d'America. Ancora troppo elevato ... Iran, abolita la ‘polizia morale’: una resa alla protesta popolare L’Iran ha abolito la polizia morale, la forza che controllava l’abbigliamento delle persone e arrestava soprattutto le donne che non si coprivano secondo i codici dettati dal regime della Repubblica ...Le autorità iraniane hanno abolito l'istituzione della polizia morale. Lo ha annunciato il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri, come ha riferito oggi l'agenzia di stampa Isna. (ANSA) ...