Ida e Alessandro insieme a Verissimo ma c’è anche Riccardo Guarnieri Le parole della dama

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nella puntata diin onda il 4 dicembre 2022, Silvia Toffanin ha accolto Ida Platano e si è detta felicissima di poter ospitare ladel trono over di Uomini e Donne. Del restoè uno dei pochi format che può dare spazio ai personaggi “defilippiani” per precisa scelta di Maria. Oggi quindi prima intervista televisiva, dopo la decisione di lasciare il programma, per Ida Platano eVicinanza. Si è parlato di come procede questa storia tra Brescia e Salerno madel passato di Ida. Solo pochi mesi fa, Ida era stata ospite di Silvia Toffanin per raccontare del grande amore che provava ancora pere di quella speranza che ha sempre avuto di tornare. Facile quindi prevedere che la Toffanin, le avrebbe chiesto ...