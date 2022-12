Governo | Follini | Durerà per intera legislatura

Leggi su liberoquotidiano

"Arthur Schlesinger, il grande storico americano che ispirò John Kennedy e costruì il mito della 'nuova frontiera' scrisse infine un libro in cui teorizzò che la storia americana era una lunga successione di 'cicli'. Così, c'era il ciclo progressista e quello conservatore, e poi il ciclo dell'isolazionismo e quello dell'interventismo sulla scena internazionale e via dicendo. Un continuo vai e vieni tra le diverse indoli del paese. Allo stesso modo verrebbe da dire che anche la politica italiana alterna quasi ciclicamente certe sue tendenze. E in particolare trascorre da fasi nelle quali tende a dividersi in due, opponendo destra e sinistra anche assai radicalmente, a fasi nelle quali invece tende a convergere verso il centro. Sicché verrebbe da iscrivere la prima repubblica alla tendenza, chiamiamola così, centripeta, e la seconda a quella centrifuga. La verità è che nel ...