Così sta svanendo la nostra civiltà

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il desiderio è illimitato, lavita invece ha limiti inevitabili. Da qui una scontentezza ontologica che può nobilitarci o deprimici a seconda dell’orizzonte in cui la collochiamo: piccolo come il nostro ego, grande come l’universo. Marcello Veneziani analizza il nostro tempo, in cui siamo accomunati da un malcontento che pare ormai incontrollabile e dilagante. Che cos’è dunque questo scontento? “È il frutto della convergenza tra il malessere spirituale che è dentro di noi e il malessere storico che è fuori di noi, nel rapporto con laepoca” e laepoca si caratterizza per la nebulosità, la decontestualizzazione, la mancanza di una piazza, un centro; giriamo in una rotatoria continua, senza fermarci mai, nemmeno per due chiacchiere dal vivo. Decadenza occidentale Assistiamo frustrati allo svanire di una ...