Casamicciola | si cerca la ragazza ancora dispersa | 150 vigili del fuoco ancora impegnati

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una Santa Barbara celebrata con gli stivali dai 150delsul fango della frana che ha interessato otto giorni fa l’isola di Ischia. Proseguono lungo il percorso di discesa della colata di fango le ricerche dell’ultima. La giornata di sole, dopo la pioggia di stanotte, favorisce le operazioni delle squadre, impegnate anche nell’assistenza alla popolazione per il recupero di beni nelle case. Nel giorno di celebrazione della Patrona Santa Barbara, a tutti ideld’Italia e a quelli in servizio ad Ischia, va il saluto del capo Dipartimento Laura Lega e del capo del Corpo Guido Parisi, che si unisce a quelli giunti dal presidente della Repubblica Mattarella e dal ministro dell’Interno ...

