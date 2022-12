Calciomercato Lazio | su Milinkovi? piomba il Real Madrid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) Impegnato con la sua Serbia ai Mondiali in Qatar, Sergej?-Savi? è il tema caldo neldella, con molti top club europei pronti a bussare alla porta di Claudio Lotito.c via in estate solo con la giusta offerta Sergej?-Savi? – Photo credits Profilo ufficiale Twitter Serbia @FSSrbijeSono giorni intensi in casain tema mercato. Oltre a sondare qualche nome in entrata per regalare a Maurizio Sarri nuovi innesti da utilizzare alla ripresa del campionato, il patron biancoceleste Claudio Lotito deve guardarsi dai tentativi dei top club pronti a portare via dalla Capitale i pezzi da novanta. Da alcune settimane si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero ...