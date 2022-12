Bologna | la chiave per arrivare a Lazovic

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilspinge per, individuato da Thiago Motta come rinforzo ideale per il mercato di gennaio. Come riporta la Gazzetta...

La Gazzetta dello Sport

Il gioco a incastri è molto semplice. Ogni ingresso in rosa sarà subordinato a una uscita: si muoverà così anche il mercato del. Le indicazioni di Thiago Motta sono state precise e sposate dalla dirigenza: il tecnico vuole agire sulla catena di sinistra, rinforzarla e non rivoluzionarla, per inserire un laterale basso ...... con un evento alla Cineteca di, ha presentato un cortometraggio per raccontare mezzo ...5 miliardi di euro in opere, che svolgeranno un ruolonell'affrontare le sfide imposte dalla ... Bologna, sogno Lazovic. La chiave giusta può essere Vignato Un uomo, con addosso un forte odore di alcool, ha circondato con il braccio una delle studentesse salite da poco sull bus incitandola di stringersi a lui.Il serbo è il preferito dal tecnico Thiago Motta e a Verona il giovane rossoblù potrebbe trovare spazio per il decollo ...