Almería e Heart litigano a pugni in un’amichevole!

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 dicembre 2022) In Spagna non si parla d’altro: 04/12/2022 alle 15:55 TEC Andalusi e scozzesi hanno disputato una partita che si è rivelata ostile Un ingresso da Cochrane a Pozo ha generato una lite tra i giocatori di entrambe le squadreof Midlothian hanno giocato oggi un’amichevole a priori. Il duello tra andalusi e scozzesi Era 1-0 per gli spagnoli con un gol di Dyego Sousa finché al minuto 37 del primo tempo tutto è andato storto. Cochrane, un giocatore di Edimburgo, protagonista di un contrasto duro sul giovane Pozo senza che la palla sia in gioco. Rodrigo Ely è uscito in difesa del suo compagno di squadra e ha spinto il rivale fino a farlo cadere a terra. Da quel momento il duello ha portato a una battaglia campale tra i membri di entrambe le squadre. L’arbitro della gara, dopo aver espulso Ely e ...