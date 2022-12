“Stop per Pomeriggio 5” Barbara D’Urso | la notizia era già nell’aria | pubblico deluso

(Di sabato 3 dicembre 2022) BruttaperCinque. Il, che la segue costantemente dal lunedì al venerdì su Canale 5, dovrà rinunciare alla sua trasmissione tra pochi giorni. La, non ancora comunicata ufficialmente con tutti i dettagli del caso da Mediaset, è stata anticipata dal sito Blastingnews. Quest’ultimo ha anche rivelato che la stessa sorte toccherà a Uomini e Donne ed Amici 22 di Maria De Filippi. E la motivazione per questoè praticamente la stessa. Ed è stata una scelta necessaria. Dunque, le ultime notizie suCinque sono spiacevoli per i telespettatori. Prima di raccontarvi tutto, in una delle ultime puntate di Barbarella lei ha fatto vedere senza ...

Telefonino.net

Da segnalare in panchina il gradito ritorno di Mannucci dopo un periodo diforzato dovuto ad ... di rappresentare i valori di Viadana.' Ecco dunque la formazione sceltaaffrontare le Fiamme ...anche ai parcheggi gratis. Una beffachi ha investito su questa motorizzazione. Ci saranno, così, più fondiil trasporto pubblico e la sicurezza viaria. "Se alcuni Paesi iniziano a ... STOP al freddo da porte e finestre: l'astuzia geniale per isolare (12€) L’altolà della Corte dei Conti: no a stop per multe pagamenti col pos sotto i 60 euro L’altolà della Corte dei Conti: no a stop per multe pagamenti col pos sotto i 60 euro Un altolà alla politica sui ...Inter concentrata su quella che sarà la seconda parte di stagione dopo il mondiale in Qatar. I nerazzurri, reduci da un 2022 altalenante d ...