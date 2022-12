Skriniar al PSG a Gennaio? C’è l’annuncio di Al-Khelaïfi

Leggi su rompipallone

(Di sabato 3 dicembre 2022) La trattativa tra Milane l’Inter non sembra avanzare a ritmi altissimi. Dopo aver declinato l’offerta del PSG in estate, i nerazzurri stanno cercando di trovare un accordo con l’entourage del calciatore per il rinnovo di contratto. Da Parigi, però, giungono notizie importanti. Nel corso di un’intervista rilasciata all’Equipe, il presidente del Paris Saint Germain Al-ha rilasciato dichiarazioni significative in merito alla prossima finestra di calciomercato.PSG Al--PSG, le parole di Al-Le parole di Al-: “Skrinar al PSG? Vedremo, ma non credo. Non abbiamo bisogno di nessuno. Dobbiamo mantenere la stessa squadra. Penso che abbiamo trovato uno spirito collettivo e che stiamo bene”. “Galtier e ...