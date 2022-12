Scherzo al GF Vip | Charlie sbrocca e chiede provvedimenti | Tavassi lo rimette in riga | ecco cosa è successo – VIDEO

(Di sabato 3 dicembre 2022)Gnocchi sta perdendo punti (chissà quando li aveva mai guadagnati…) nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo unomesso in piedi da Edoardo, Luca Salatino e Antonino Spinalbese, l’inviato di Striscia avrebbe perfino chiestoin confessionale.dopo unloinè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nella casa del Grande Fratello, Luca Salatino ha deciso di mettere in atto unoimprovviso ai danni di Oriana Marzoli , che non l'ha presa benissimo. Durante il momento della doccia, l'ex tronista ha infatti messo un po'...Giaele De Donà, nuovi retroscena scottanti con Flavio Briatore: 'Altro che un solo week - end, ci sono stati altri incontri' Gf, Oriana furiosa per lodi Luca Oriana ha cominciato a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ormai il web non può proprio fare a meno della coppia formata da Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. I due più che partecipare al Grande Fratello Vip sembra stiano mettendo in scena una vera e propr ...