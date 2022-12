Scaloni fa le prove senza Di Maria. L’Australia si affida alla rivelazione Souttar

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Se gli indizi della rifinitura valgono qualcosa – e valgono eccome – sarà un'Argentina'italiani' quella che scenderà in campo dal 1? contronell'ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Angel Dilavora individualmente e fa terapie, Paulo Dybala continua ad essere ignorato, Lautaro Martinez paga l'exploit di Julian Alvarez contro la Polonia, Paredes sembra essere in svantaggio su Enzo Fernandez.non rischia il Fideo, costretto a gestire un sovraccarico al quadricipite che non va sottovalutato. Come non va sottovalutata un'Australia che ha poca qualità ma che sa stare bene in campo con un'identità chiara. Nel corso dell'ultimo allenamento, al momento della consegna delle pettorine dei titolari, il Ct ne ha assegnate due ai due fantasisti in ballottaggio tra loro al posto di Di