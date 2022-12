Qatar 2022 | le formazioni ufficiali di Argentina-Australia | Di Maria e Lautaro partono in panchina

(Di sabato 3 dicembre 2022) Al Rayyan, 3 dic. - (Adnkronos) - Sono state annunciate ledi, in campo alle 20 nel secondo ottavo di finale del mondiali diall'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Scaloni manda Diincon Alvarez e il 'Papu' Gomez titolari insieme a Messi. Sorprende il ct 'aussie' Arnold che schiera Baccus a centrocampo e tiene fuori Goodwin. Questi gli 11 iniziali:(4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Gomez, Messi, Alvarez. Ct: Scaloni(4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Baccus, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, McGree. Ct: Arnold

Leo Messi partirà titolare anche nella sfida che vedrà l'Argentina affrontare l'Australia negli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e per la Pulce si tratta di un record storico perché taglia ufficialmente il traguardo delle 1000 presenze ufficiali.Se nelle giornata di ieri direttamente dal Qatar era arrivato lo splendido omaggio a Pelé con il messaggio 'Riprenditi presto' proiettato sul cielo di Doha e con la toccante coreografia nel match