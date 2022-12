Qatar 2022 | classifica cannonieri | chi sarà l’erede di Kane?

(Di sabato 3 dicembre 2022) A quota 3 gol chiudono la fase girone 5 giocatori: Rashford (Inghilterra), Morata (Spagna), Mbappé (Francia), Gakpo (Olanda) e Valencia (Ecuador). Se si esclude l’ultimo, la cui nazionale è tornata a casa, gli altri 4 non si affronteranno negli ottavi e, pertanto, potenzialmente possono andare avanti. Non manca però la possibilità di nuovi ingressi dalle retrovie, Va detto che a Russia 2018 i bomber avevano segnato di più e la prima fase si era chiusa conin testa con 5 reti e Cristiano Ronaldo e Lukaku staccati di una lunghezza. All’inglese bastò poi ancora un solo gol per essere il re dei goleador del Mondiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

INVIATO A DOHA - Il dispiacere è forte, perché la Serbia per lui è una cosa seria. Ma il pensiero, ottimistico, è rivolto anche al futuro. Dusan Vlahovic abbandona ile il Mondiale con gli occhi che brillano quando parla della Juventus e di una possibile rincorsa - scudetto: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, non molliamo. Noi siamo una squadra che deve ...Fioccano le sorprese a. Complice l'ampio turnover di alcune big nella terza giornata e il non voler forzare troppo la mano in vista degli impegni successivi, ecco che si registrano uno dopo l'altro dei risultati .L’Australia è una delle sorprese di questi Mondiali di Qatar 2022, qualificata per la seconda volta nella sua storia agli ottavi di finale di un Mondiale. Sono le 3:30 di notte a Sydney ma nessuno sta ...di Cristiano Comelli Siamo però convinti che lo sport abbia un valore unificante. Sempre. Oltre ogni bandiera, oltre ogni differenza, oltre ogni latitudine. E di sport vogliamo parlare. Di un mondo ...