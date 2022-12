Qatar 2022 | Brasile | mondiali finiti per Gabriel Jesus e Alex Telles

(Di sabato 3 dicembre 2022) Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - Ilavanza agli ottavi di finale ma perde i pezzi. E' finito il Mondiale di, i due giocatori che si sono infortunati ieri contro il Camerun. Secondo quanto ha reso noto lo staff medico della Seleçao, i test ai quali i due sono stati sottoposti hanno evidenziato problemi che non permetteranno a entrambi i calciatori di tornare in campo entro la fine di. Perc'è una lesione al ginocchio destro da cui può guarire "fra tre o quattro settimane" senza bisogno di operarsi, mentre, anche lui con problemi al ginocchio destro, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. I due non potranno essere sostituiti, quindi ...

Alle 16 andrà in scena il primo ottavo di finale dei Mondiali. Ecco le formazioni ufficiali di Olanda Stati Uniti Ecco le formazioni ufficiali di Olanda - Stati ...Leggerezza nel ritiro del Portogallo, che negli ottavi di finale diaffronterà la ...Il tempo per i calcoli e per i passi falsi è ormai finito. Archiviata la fase a gironi del Mondiale, Qatar 2022 entra oggi nel vivo con le prime due sfide valide per gli ottavi di finale. Ad aprire le ...Blog Calciomercato.com: Romelu Lukaku delude nel giorno più importante dell'intero 2022. Un anno da dimenticare per il gigante dell'Inter, che saluta i Mondiali nel ...