Posillipo | ko interno con Trieste | coach Brancaccio salva la reazione dei suoi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSconfitta per il C.N.che cede alla Pallanuotoper 9-13 nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I partenopei giocano una partita di straordinaria intensità, mettendo in difficoltà, per larghi tratti della gara, i quotati avversari. Briganti, con 5 gol realizzati, è il miglior marcatore della squadra rossoverde. I rossoverdi hanno dovuto rinunciare a Stevenson che ha scontato la giornata di squalifica dopo l’espulsione di Catania. Prima della gara c’è stato il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia che ha colpito l’isola d’Ischia. Il primo gol della partita è delcon Briganti, pareggia Podgornik con un tiro da fuori. La formazione ospite si porta in vantaggio con Bego, Bini realizza il 3-1 a 3 minuti dal primo intervallo. Torna ...

