Calciomercato.com

orange a Doha, gli Usa salutano la competizione. Messi segna il suo primo gol nella fase a eliminazione ...L'è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, grazie al ... Un autogol di Fernandez non guasta laargentina. Le due nazionali si sfideranno a Losail il ... Olanda, festa grande in albergo. Ballano tutti, Van Gaal scatenato. E sorride anche Dumfries! VIDEO Subito dopo, uno scatenato Dumfries crossa dalla destra, con Depay che si fa respingere da Turner una conclusione ravvicinata. (QATAR) (ITALPRESS) – L’Olanda sfrutta al meglio gli errori difensivi avv ...Sarà di fatto l’ultima emozione del match, con il risultato che non cambierà più. Può quindi far festa l’Olanda, che avanza ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Australia.