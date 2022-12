Meteo | le previsioni per la prossima settimana | ponte 8 dicembre a rischio

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – La tendenzaper ildell’Immacolata si fa sempre più interessante. Pare proprio che la prima decade dipossa risultare alquanto movimentata con freddo e precipitazioni già nel corso della. E dunque ac’è pure ildell’8. Sulla Scandinavia è presente una vasta area di bassa pressione che continua ad inviare una serie di fronti, sospinti da aria fredda origine polare, che investiranno dapprima il cuore del Vecchio Continente, poi anche il nostro Paese già da martedì 6. Con questo tipo di configurazione a scala sinottica le condizionisi manterranno instabili, con un surplus di precipitazioni su molte zone come non capitava da ...

Adnkronos

Con questo tipo di configurazione a scala sinottica le condizionisi manterranno instabili, con un surplus di precipitazioni su molte zone come non capitava da molto tempo in questo strano ...Rinviato il Villaggio del Pasin alla prossima settimana A causa delle pessimepreviste per sabato 3 dicembre il comitato organizzatore ha disposto il rinvio de Il Villaggio del Pasin ... Meteo, le previsioni per la prossima settimana La rilevazione radar più vicina delle ore 7:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da veloci piovaschi, con ...La rilevazione radar più vicina delle ore 7:50 segnala precipitazioni deboli con intensità 1.3 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da fenomeni a carattere ...