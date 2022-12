Mercato Inter | Gosens può partire?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 3 dicembre 2022) Arrivato esattamente un anno fa, Robinpotrebbe aver già esaurito la sua avventura all’. L’esterno tedesco doveva essere la nuova freccia sulla fascia neroazzurra. A causa di tantissimi problemi fisici, finora si è rivelato piuttosto spuntato. Nella sua esperienza a Milano, al momento non è riuscito ad incidere per numeri, 3 gol e 1 assist in 27 partite, né per prestazioni. Non si è visto quasi mai attaccare con forza la profondità o portare sovrapposizioni dal suo lato del campo. Ogni tanto una bella fiammata, come l’ingresso contro il Barcellona con tanto di rete, ma è decisamente troppo poco per ritenersi soddisfatti. Dopo 29 gol e 21 assist nell’Atalanta, i numeri disono calati sensibilmente in questo primo anno di: il futuro di ...