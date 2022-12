LIVE – Carrarese-Torres | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 3 dicembre 2022) Laospita lain occasione della diciassettesima giornata del girone B di. C’è grande attesa per vedere le due squadre all’opera. La terza della classe cerca punti per insidiare la vetta della Reggiana, Gubbio permettendo. Laè dodicesima e vuole avvicinarsi alla prima metà di classifica. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in temp reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 14:30) SportFace.

MONDIALI 16:00 Olanda - USA 20:00 Argentina - Australia SERIE B 14:00 Venezia - Ternana 18:00 Cagliari - Parma LEGA PRO 14:30 Ancona - Alessandria Carrarese-Torres A disposizione: Reti: La presentazione del match QUI Carrarese - Dal Canto dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - 2 con Satalino in porta e difesa a tre composta da D'Ambrosio, Imperiale e Pelagatti. Carrarese-Torres Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE Sabato 3 dicembre andrà in scena Carrarese-Torres, match valido per la 17ª giornata del Girone B di Serie C: info partita e diretta streaming QUI CARRARESE – Dal Canto dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Satalino in porta e difesa a tre composta da D'Ambrosio, Imperiale e Pelagatti. In cabina di regia Schiavi con Della Latta e Mercati