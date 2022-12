(Di sabato 3 dicembre 2022) Lediper nascondere il condono di Giuseppi, l'attaccoagli elettori di centrodestra e tutti i progressisti che per mesi hanno osannato. Ecco chi sale sul

ilGiornale.it

La tesi diè infatti che i giornali stiano usando il caso dei dossier americani per ...dell'Italia è che pure chi dovrebbe combattere il populismo accredita e legittima similia ...di cuisi è reso conto forse con colpevole ritardo: "Ha preso un documento apocrifo per dipingere il suo movimento il suo leader, che lui stesso ha contribuito a far diventare ... Le piroette di Travaglio, gli insulti della Fornero e i fan di Soumahoro: il podio dei peggiori