Inter | la scelta di Scaloni su Lautaro

TUTTO mercato WEB

L'altro expresente è il portiere rumeno Radu , uno dei protagonisti poco fortunati del ... a primeggiare nella speciale categoria ' jolly 'direttamente dagli utenti web appassionati di ...... come Oronzo Pugliese allenatore di calcio che divenne famoso per aver battuto l'a metà degli ... Non so quanti altri dirigenti avrebbero fatto unadel genere. Abbiamo vinto subito il ... Inter, Thuram resta una prima scelta. Ma il Bayern fa sul serio e offre un quinquennale per l'estate "Il ritiro in Turchia Scelta non giusta ma di più, innanzitutto perchè c'è l'esperienza di Spalletti, che ha già gestito la pausa invernale con lo Zenit".Inter si torna a lavoro. Prima ad Appiano e poi ritiro a Malta. All'appello mancano gli impegnati al mondiale, Correa di nuovo infortunato.