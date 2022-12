Elisa Longo Borghini | “Tra automobilisti e ciclisti dovrebbe esserci più rispetto”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lallio. Il 2 settembre ha aperto a Lallio il primo Trek Store della Lombardia, il quarto in Italia dopo quelli di Massa, Verona e Arezzo. L’azienda americana fondata nel 1976 è una presenza forte sul territorio orobico, complice la culturaca e proprio in città ha la sede centrale italiana. Nel tardo pomeriggio di venerdì si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del negozio alla presenza di, plurimedagliata stella italiana del ciclismo su strada e dal 2019 membro della Trek-Segafredo, che ha voluto rimarcare anche la sua passione per Bergamo: “Ho gareggiato qui nelle categorie giovanili, ma sono innamorata di Città Alta, è un posto che ha molto fascino”. Arriva a fine anno dopo aver vinto una classica come la Parigi-Roubaix. Che emozione è stata? “Una grandissima emozione e soprattutto ...

Eccellenti risultati per i campioni di casa nostra:Borghini si è classificata 3°, alla pari con la francese Pauline Ferrand - Prévot, e 5° Filippo Ganna. Nessun Iframes Listen to my ...La campionessa olandese ha conquistato il Vélo d'Or tra le donne con 145 punti davanti a Lotte Kopecky e alla coppia Pauline Ferrand - Prévot edBorghini, terze ad ex - aequo. Da ... Elisa Longo Borghini inaugura il Trek Store di Lallio La campionessa di ciclismo all'inaugurazione del Trek Store: "Chi è in auto deve sapere che è più forte e può fare del male a qualcuno: manca l'educazione stradale per crescere adulti consapevoli" ...È stata la vincitrice della Parigi – Roubaix 2022 nonché medaglia di bronzo di Tokyo Elisa Longo Borghini a tagliare il nastro del Trek Store di Lallio, uno dei quattro punti vendita italiani ...