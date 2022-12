Beach volley | World Tour 2022 Ranghieri Carambula sul terzo gradino del podio a Torquay!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) E’, il secondo consecutivo, stavolta nel torneo di massimo livello, l’Elite 16, per Alexe Adrianche hanno chiuso alposto il secondo evento australiano. La coppia italiana ha vinto la finale per ilposto in mattinata battendo 2-0 gli statunitensi Lotman/Evans al termine di una partita a senso unico. Gli azzurri hanno sempre condotto nel primo set facendosi avvicinare dai rivali sul 14-13 ma piazzando un break di 4-0 nel finale per il 21-15 conclusivo. Nel secondo parziale la coppia italiana ha preso il largo nella parte centrale (14-11) ed ha resistito fino al 21-16 finale con ben 8 muri firmati da Alex. La vittoria del torneo è andata alla coppia francese Krou/Gauther-Rat che ha dato il meglio proprio in chiusura della stagione ...