A Natale puoi fare shopping con noi | al via il servizio NCC per disabili

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 3 dicembre 2022) Trasporti a tariffa agevolata per consentire loalle persone contà. È l’iniziativa lanciata dalla categoria Ncc di Casartigiani Taranto e che proseguirà per tutto il periodo natalizio. Fino al 6 gennaio 2023 si potrà usufruire dei mezzi Ncc a prezzi speciali, per raggiungere il Borgo Umbertino, visitare le luminarie e girare tra i negozi per acquistare i regali di. «Oggi, 3 dicembre, in occasione della giornata internazionale delle persone contà, vogliamo sensibilizzare ed essere portatori di un messaggio di consapevolezza su questo tema. – spiega Mimmo Lo Presto, in rappresentanza della categoria – Con questa iniziativa vogliamo offrire il nostro contributo per garantire pari dignità e benessere ai cittadini con limitazioni fisiche e motorie». Il, ...