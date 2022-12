WWE | Kevin Owens vorrebbe apparire nelle federazioni indie mente è sotto contratto con la WWE

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è sicurauna delle migliori superstar della WWE e ha lavorato duraper arrivare dove si trova adesso. Le sue abilità sul ring e il lavoro sui personaggi lo hanno portato ai vertici del settore. Ha affinato la sua arte nel circuito indipendente prima di debuttare in WWE, e ora potrebbe tornare lì in futuro.è più che consapevole di come ottenere le reazioni dei fan, sia come heel che come babyface. Triple H ha preso il controllo della WWE ed è già riuscita ad apportare molti cambiamenti che i fan approvano. Mentre parlava a WWE After the Bell,ha parlato della sua felicità per Shinsuke Nakamura che affronta il Great Muta per Pro Wrestling NOAH il 1° gennaio.ha accennato a un ritorno al wrestling ...