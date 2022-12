Twitter | Kanye West è stato sospeso di nuovo

La piattaforma social di destra 'Parler' ha annunciato che la sua vendita al rapper e produttoreWest è stata cancellata. 'Parlament Technologies vuole confermare che la compagnia ha concordato con Ye - come si fa chiamare ora l'artista - di cancellare l'intenzione di vendere Parler', ha ...Mondo Musk cancellaWest dadopo che aveva pubblicato una svastica Un social post generalista Il via libera al free speech comporterà, dicono in molti, il disagio delle marche ...Il cantante Kanye West negli ultimi mesi sta facendo parlare molto di sé per i suoi messaggi decisamente controversi postati sui social. Tanto che i suoi profili sono stati bannati diverse volte sia d ...Era stato sospeso da Twitter prima di Elon Musk, graziato dallo stesso CEO di Tesla e ora sospeso di nuovo: Kanye West did it again.