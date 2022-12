Tre buchi | la Schlein va dalla Gruber per vomitare odio sulla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) "Mi stupisce che ci sia qualcuno come Giorgio Gori che ipotizza di lasciare il Pd se a vincere il congresso fosse Elly. Penso che sia un messaggio sbagliato. Io voglio dire che noi resteremo qualunque sia l'esito del congresso". Lo spiega la stessaa Otto e mezzo. Alla domanda se Dario Franceschini sosterrà Elly, l'interessata smentisce: "Non è mia intenzione soggiacere ora a logiche di cooptazione. Ma perché queste domande non si fanno ai candidati uomini?".prosegue: "Io insieme ad altri ho fatto Occupy Pd. Chi ha fatto un percorso come il mio non si siederà mai coi capicorrente, nè nazionali, nè locali. Supereremo le correnti con un'onda di partecipazione". Su una possibile alleanza con i Cinque Stelle, laha affermato: "Io credo che prima dobbiamo ...