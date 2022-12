Rakitic sfotte Lukaku | “lo onoreremo un mese a Spalato”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La Croazia ha staccato il pass per gli ottavi del Mondiale in Qatar, è stato decisivo il pareggio 0-0 contro il Belgio. Il rendimento di Perisic e compagni non è stato entusiasmante, in 3 giornate ha conquistato 5 punti frutto della vittoria contro il Canada e i pareggi contro Marocco e Belgio. Proprio nella partita contro il Belgio, la Croazia ha giocato una buona partita in fase difensiva, la gara si è conclusa a reti inviolate. Modric e compagni hanno rischiato tantissimo, in particolar modo sono stati graziati dagli errori di Romelu, l’attaccante dell’Inter ha sbagliato almeno tre occasioni clamorose. Foto di Rungroj Yongrit / Ansaera reduce da un infortunio, la migliore forma fisica è sembrata lontanissima e anche sotto l’aspetto tecnico l’attaccante ha evidenziato lacune. Ivan, che ha detto addio alla ...