Portrait Milano | ospitalità conviviale in stile Ferragamo

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nello spirito della accoglienza e del modo di stare insieme della famiglia, il gruppo italiano Lungarno Collection apre, parte della collezione The Leading Hotels of the World, ispirato agli altri due signature di Firenze e Roma, eppure con una sua peculiarità tutta meneghina. Valeriano Antonioli e Leonardo, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Lungarno Collection, hanno presentato quello che sembra essere uno dei progetti dall’iter più lungo e oggi meritato, quasi nove anni dalla prima proposta di ridare lustro e visione ai milanesi di un palazzo storico chiuso da oltre cinquant’anni al pubblico nel cuore del centro cittadino. In passato - citano dai loro racconti - per qualche tempo,fu chiamata la città delle colonne per via di questo ...