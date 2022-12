Lo Schiaccianoci al Teatro Olimpico di Roma | date | orari e prezzi dei biglietti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Loarriva aldi. Loè una grande produzione basata fedelmente sulla versione originale di Petipa del tradizionale balletto classico con musica di Tchaikovsky ed è diretta e coreografata da Luciano Cannito. La nuova produzione di Fabrizio di Fiore Entertainment perCity Ballet Company, arriva aldiper la stagione dell’Accademia Filarmonicana dall’8 all’11 dicembre. Da Ostia agli States, Tiziano Cerrato conquista New York e incanta il pubblico La versione dellodi Luciano Cannito Nella versione diretta e coreografata da Luciano Cannito un ruolo determinante è assunto dal misterioso Drosselmeyer — interpretato ...

... avverrà sotto lo sguardo attento di due soldatini, ispirati alla fiaba del principe, ... a cura delInstabile di Recanati. Sempre nel pomeriggio in viale del Passero Solitario n. ......" Laboratorio Musicale con Riciclato Circo Musicale a cura di ValMivola Info e prenotazioni 071 7978636 Venerdì 23 dicembre 2022 ore 21.15Carlo Goldoni Compagnia Almatanz LO...Lo Schiaccianoci arriva al Teatro Olimpico di Roma. Lo Schiaccianoci è una grande produzione basata fedelmente sulla versione originale di Petipa del tradizionale balletto classico con musica di Tchai ...debutta per la prima volta in teatro con LIVE TOUR 2023 ... Dopo i libri, le canzoni, il doppiaggio dello ‘Schiaccianoci e il Flauto Magico’ e l’interpretazione del mio film arriva una nuova avventura ...