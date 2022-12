Juventus | Zeman | «La Juve non è l’unica che agisce così»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nell’edizione odierna di Tuttosport vengono riportate delle dichiarazioni di Zdenekin merito al processo che sta riguardando lae ha portato in pochi giorni alle dimissioni dell’intero corpo dirigenziale bianconero, partendo da Andrea Agnelli. L’ex allenatore ha parlato dei problemi nel calcio italiano e di come il problema relativo a certi comportamenti eccessivi e poco sportivi, non sia solo lama riguarda anche altri club. Queste le dichiarazioni disulla: «Io non penso che solo laabbia problemi nel calcio, o siachein un certo modo. E’ solo che la Procura di Torino è la più sveglia… Servono altre Procure che agiscano in un certo modo. ...

tutte le notizie diplusvalenze Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...'La situazione mi fa male ma non per la, mi fa male per il sistema calcio'. Zdenekcommenta così i recenti sviluppi dell'inchiesta sugli stipendi e le plusvalenze dellache hanno portato alla richiesta di rinvio a ...Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la situazione riguardante la Juventus e, più in generale, sul momento del movimento calcio; le riporta oggi in edicola Tuttosport: “Io non penso ...Fra le intercettazioni proposte dal quotidiano la Repubblica c'è anche quella telefonica di Federico Cherubini, attuale uomo mercato bianconero che non risulta ...