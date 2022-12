Hawaii | l' eruzione del vulcano Mauna Loa

Le immagini del 1 dicembre mostrano i flussi della lava che scorre dal Mauna Loa, il vulcano piu' grande del mondo (si trova alle, negli Stati Uniti), che ha preso vita la scorsa settimana per la prima volta in quasi 40 anni. 2 dicembre 2022... dell'ultimo giorno dei Krafft sono di un operatore tv giapponese mentre pare una sorta di found footage il lungo flashback che subito si srotola tra vulcani innelle, in Alaska, in ...Le immagini del 1 dicembre mostrano i flussi della lava che scorre dal Mauna Loa, il vulcano piu' grande del mondo (si trova alle Hawaii, negli ...Le immagini quindi, dell’ultimo giorno dei Krafft sono di un operatore tv giapponese mentre pare una sorta di found footage il lungo flashback che subito si srotola tra vulcani in eruzione nelle ...