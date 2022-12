Harry & Meghan | Netflix lancia la prima docuserie sulla coppia | cosa si sa

James Hewitt , 64 anni, ex maggiore dell'esercito e soprattutto ex amante di Lady Diana dal 1986 al 1991, si trova da settimane in Ucraina come volontario per dare assistenza e salvare gli sfollati ...... per quanto concerne il discorso musiche e videogiochi, non possono mancare alcuni nomi come quelli di Koji Kondo, il già citato Nobuo Uematsu e poi ancora Jesper Kyd edGregson - Williams. ...Kate e William rispondono al documentario Netflix su Harry e Meghan con un bagno di folla a Boston: ricevono mazzi di fiori e salutano fan in lacrime ...Secondo alcune fonti di Palazzo, il teaser della docuserie dei duchi di Sussex, rilasciato il 1 dicembre, sarebbe stato una mossa per mettere in secondo piano il viaggio in America dei principi del Ga ...