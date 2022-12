Gori | “Con Bonaccini il Pd deve provare a costruire il futuro dell’Italia”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il dibattito suldel Partito Democratico passa dal nuovo segretario. Il sindaco di Bergamo, Giorgio, in questa intervista all’HuffPost, spiega perché appoggia il presidente della regione Emilia Romagna. Giorgio, sindaco di Bergamo, che giudizio dà di questa discussione attorno al manifesto del Pd? Non le pare francamente separata dalla realtà? Assolutamente sì. Il messaggio che ci hanno dato gli elettori il 25 settembre non è “cambiate il manifesto”, ma semmai, cambiate la vostra classe dirigente. Siate coerenti con i vostri valori fondativi, non “cambiate i vostri valori fondativi”. E soprattutto: confrontatevi con la realtà, che è fatta da un paese che non cresce, che invecchia e che non offre prospettive ai suoi giovani. Avremmo bisogno di un’economia più dinamica, capace di generare benessere e risorse da ...

